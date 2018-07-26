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Hosseini imzaya geldi

Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı stoper Majid Hosseini, Trabzon'a geldi

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
Hosseini imzaya geldi

Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin Trabzon'a geldiği bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin Trabzon'a geldiğini söyledi.

Hosseini'nin sağlık kontrolünden geçeceğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Yarın da sözleşmesi yapılacak diye umuyoruz. Kulübüyle sorunların çözülmesi için her türlü girişimde bulunuldu. Bulunuluyor, şu anda da devam ediyor. Umuyoruz ki kardeş İran'ın bir takımından bu transfer, dostlukları pekiştirerek devam ettirir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolMajid HosseiniSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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