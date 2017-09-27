"Hücümlarına dikkat etmeliyiz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın iç sahada Vitoria Guimaraes'le yapacakları maçta iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Akçay, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları ikinci maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sahada çok iyi bir mücadele örneği sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Akçay, şunları söyledi: "Bizim için yarın taraftarla buluşma anı olarak da çok önemli. Sahanın elektrikleri ve taraftarlarımızın bize vereceği elektrikle bütün oyuncularımızın ampulleri yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız. Rakibimizin istatistikleri oldukça güçlü. Kupada ilk maçta kendi evinde berabere kalmış olmasına rağmen lig maçında 2-1'lik bir üstünlük sağladı. Farklı oyun anlayışları var. Yüksek seviyede arzuyla oynuyorlar. Atak özellikleri, kenardan merkeze gelme üzerine daha fazla organize olmuş. Kısa bir takım olmasına rağmen ölü top becerileri ve bundan faydalanma yetenekleri yüksek bir takım. Özellikle 3. bölge oyuncuları takımın en güçlü yanını oluşturuyor. Dikkat etmemiz gereken bir hücüm blokları var."

"Rakibin özellikle zayıf taraflarıyla ilgileneceğiz"

Her takımın güçlü yanı olduğu gibi zayıf yanlarının da bulunduğunun altını çizen Akçay, "Biz de yarın akşam rakibin özellikle zayıf taraflarıyla ilgileneceğiz. Mümkün olduğunca bunu gerçekleştirmeye çalışacağız ama herşeyden önce topun bizde olmasını sağlamalıyız. Bunun üzerinde titizlikle durmamız gerekiyor. Çünkü rakibe verdiğimiz her topun bize tehdit oluşturacağını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunu biliyor. Yarın akşam bizim için zor bir maç olacak." şeklinde konuştu.

Sukubic: "Taraftarların da desteğiyle yarın bir galibiyet bekliyoruz"

Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic de yarın çok iyi bir maç beklediklerini dile getirdi. Taraftarla bir araya gelecekleri için sabırsızlandıklarını ifade eden Sukubic, "Çünkü taraftarlarımızla uzun bir süreden sonra kavuşmuş olacağız. Taraftarların da desteğiyle yarın bir galibiyet bekliyoruz. Taraftarımızın bu konuda elinden geleni yapacağını biliyoruz ve onları mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.