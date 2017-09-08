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Ibanez, Kardemir Karabükspor'da

Kırmızı-mavili ekip, Trabzonspor'dan Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis Ibanez'i kiraladı

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Ibanez, Kardemir Karabükspor'da
Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor, Trabzonspor'dan Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis Ibanez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'ne gelen 29 yaşındaki futbolcu, burada kendisini bir yıllığına kiralık olarak kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, dün Galatasaray'a giden oyuncuları Iasmin Latovlevici'den boşalan yeri Luis Ibanez ile dolduracaklarını söyledi. Luis Ibanez'i uzun süredir takip ettiklerini belirten Gül, "Bu oyuncunun bize yararlı olacağına inanıyoruz. Trabzonspor'dan bir yıllığına kiraladık. Camiamıza ve oyuncuya hayırlı olsun." dedi.
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STSLKarabükIbanez
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