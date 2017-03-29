Ibra görüşmelere başlamış!

Düzenlenen bir etknlikte konuşan İsveçli oyuncu, sözleşmesinde bir yıllık opsiyon olduğunu belirtirken, "Burada olmaktan keyif alıyorum. Şu an sadece buna odaklandım. Gelecek ne getirir bilinmez ama görüşmeler başladığımızı söyleyebilirim. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, dünyanın en iyi hocalarından biriyle çalışmak harika bir duygu" sözlerini kullandı.



Manchester United 'da herkesin ona iyi davrandığını söyleyen Ibrahimovic, geleceğiyle ilgili karar verme aşamasında bunun önemli etkisi olacağını da sözlerine ekledi. Zlatan, bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de çıktığı 25 maçta 15 gol kaydetti.