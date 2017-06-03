İbrahim Öztürk ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor'da, deneyimli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce Bursaspor'dan transfer ettikleri Öztürk'ün sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona erdiğini belirtti. Deneyimli savunma oyuncusuyla sözleşme yenilemediklerini aktaran Sarılar, "İbrahim Öztürk'e bugüne kadar kulübe verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ettik. Örnek bir sporcuydu. Profesyonel, ahlaklı, temiz kalpli ve mütevazı bir insandı. Takımımıza 2,5 yılda çok önemli katkılar sağladı. Özellikle profesyonel kişiliğiyle takımda hep örnek oldu." diye konuştu. Sarılar, İbrahim Öztürk'e bundan sonraki futbol hayatında başarılar diledi.

İbrahim Öztürk'ten teşekkür

İbrahim Öztürk de Sivasspor camiasına teşekkür etti. Kulüp yetkililerinin önceki gün kendisini aradıklarını belirten İbrahim Öztürk, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda yola birlikte devam etmeyeceğimizi bana ilettiler. Bunun üzerine ben de burada geçirdiğim günler için kendilerine teşekkürlerimi sundum." diye konuştu. Bursaspor'da geçirdiği 6,5 yılın ardından geldiği Sivas'ta da 2,5 yılı geride bıraktığını hatırlan deneyimli savunma oyuncusu, şunları dile getirdi: "Burada bulunduğum dönem oldukça hareketli geçti. Bir sezon küme düşme üzüntüsünü yaşarken, bu sezon da şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadık. Neticede sözleşmemin bittiği sezon da mutlu sonuçlandı. Acısıyla ve tatlısıyla geçen 2,5 yılda verdikleri destekten ötürü Sivasspor taraftarlarına teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular. Sivasspor'a da yeni sezonda Süper Lig'de başarılar dilerim. Umarım bundan sonra sıkıntısız sezonlar yaşarlar." İbrahim Öztürk, yeni sezonla ilgili olarak gelen transfer tekliflerine göre kendisine bir yol çizeceğini sözlerine ekledi.