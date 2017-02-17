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Ibrahimovic'e rakip oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" adayları arasında Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Manchester Unitedlı Ibrahimovic gösterildi

17 Şubat 2017 Cuma 16:52
Ibrahimovic'e rakip oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" adayları arasında Beşiktaşlı milli oyuncu Cenk Tosun da yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde konuk olduğu İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yendiği karşılaşmada üstün performansıyla beğeni toplayan Cenk Tosun, haftanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sağdan ortasına yaptığı vuruşla Hapoel Beer-Shevalı Soares'in topu kendi kalesine atmasına yol açan 25 yaşındaki golcü, ikinci yarının 60. dakikasında şık bir vuruşla ağları sarsarak galibiyette başrolü oynadı. Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Cenk Tosun'un rakipleri, Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Olympique Lyon'un Fransız oyuncusu Alexandre Lacazette oldu. Bu haftaki maçlarda Ibrahimovic ve Dzeko "hat-trick" yaparken, Lacazette ise 2 gole imza attı. Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Son Güncelleme: 17.02.2017 17:01
Anahtar Kelimeler:
Zlatan IbrahimovicCenk TosunUEFA Avrupa Ligi En Iyi OyuncusuFutbol
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