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Ibrahimovic'in yeni takımını açıkladılar

ABD basını, Zlatan Ibrahimovic'in LA Galaxy'ye transfer olacağını iddia etti

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Ibrahimovic'in yeni takımını açıkladılar

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Zlatan Ibrahimovic için yeni bir iddia ortaya atıldı. Focus Deportes'te yer alan habere göre İsveçli yıldız, MLS ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyecek.

Habere göre ABD'nin yolunu tutacak olan Zlatan, daha önce Gerrard ve Beckham'ın top koşturduğu LA Galaxy'den, Beckham'dan daha yüksek bir ücret kazanacak. Sezon başında Manchester United ile 1+1 yıllık sözleşme yapan Ibrahimovic, sezon sonunda opsiyonu kullanmak istememesi durumunda serbest kalacak. Bu sezon şu ana dek 41 resmi maça çıkan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 26 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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