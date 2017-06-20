İç transferde 2 imza

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor iç transferde Kerim Zengin ve İlhan Depe ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Kerim ve İlhan ile yeni sözleşme imzaladıklarını söyledi. Kerim ve İlhan'ın son iki yılda takıma ciddi katkıda bulunduğunu ifade eden Gül, "İyi hizmet verdiler. İki yıllık başarılarımızın içerisinde kendilerinin çok önemli payları oldu. Biz kendilerinden çok memnunuz ki, bugün ikisiyle de 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah geçtiğimiz iki senedeki başarılarını, önümüzdeki iki yıla da yansıtırlar." diye konuştu.

Kerim Zengin de iki yıllık sözleşmeden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetime teşekkür eden Kerim, şöyle konuştu: "Geçen sene hedeflediğimiz noktadan biraz uzak kaldık. Bu seneki çalışmalarımız o çıtayı biraz daha yükseltmek adına olacak. İnşallah herkesin istediği gibi bir sezon geçirip, bu camiaya yakışan başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz. Herkes için hayırlısı olsun."