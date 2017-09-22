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"İddialı olmak için Sivas'ı yenmeliyiz"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sivasspor maçını ligde daha iddialı bir konum elde edebilme adına kazanmak istiyoruz" dedi

22 Eylül 2017 Cuma 14:59
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"İddialı olmak için Sivas'ı yenmeliyiz"

Süper Lig'de 24 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligde daha iddialı bir konuma gelmek için müsabakayı kazanmak istediklerini bildirdi.

Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 yenildikleri Batman Petrolspor maçının ligde az süre alan oyuncuları görebilme adına iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Teknik adam olarak güçlenmeleri gereken noktaları gördüğünü vurgulayan Tuna, şunları kaydetti: "Gelecek adına nasıl hamleler yapabileceğimiz konusunda fikir sahibi oldum. Bu yönlerimizi güçlendirmek adına gereken çalışmaları yapıyoruz. Kupa maçı ve daha önce oynadığımız tüm karşılaşmalar, şu an ve gelecek maçlarımızla ilgili teknik, fiziksel ve zihinsel anlamda daha emin adımlar atmamıza fayda sağlamıştır."

Tuna, Demir Grup Sivasspor karşılaşması için yarın Sivas'a gideceklerini belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizim için ligdeki her maç çok önemli. Her maçın üzerine koyarak gitmemiz gerektiğinin farkındayız. Sivasspor karşılaşmasını ligde daha iddialı bir konum elde edebilme adına kazanmak istiyoruz. Milli maç arasına kadar Sivasspor ve Başakşehir takımları ile karşılaşacağız. Bu 2 haftalık süreçten iyi bir şekilde ayrılıp milli maç arasına moralli bir şekilde girmek amacındayız."

Anahtar Kelimeler:
DeplasmanFutbolGalibiyetGöztepeSÜPERLİGTamer Tuna
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