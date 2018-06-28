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İhtar çekenlerin parası ne oldu?

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Takdir edersiniz ki geçmişten gelen ve kulübümüzü zorda bırakan çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayızi" ifadelerini kullandı

28 Haziran 2018 Perşembe 15:57
İhtar çekenlerin parası ne oldu?

Trabzonspor Kulübü Projeler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, futbolcuların geçmişten gelen birikmiş borçlarının büyük bir bölümünün ödendiğini, herhangi bir aksama yaşamadıklarını bildirdi.

Doğan, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, futbolcu ödemelerinde sorun yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Doğan, futbolcuların geçmişten gelen birikmiş borçlarının büyük bir bölümünün ödendiğini, herhangi bir aksama yaşamadıklarını vurguladı.

Bazı yayın organlarında ödemelerin yapılmadığına dair haberler çıktığını anımsatan Doğan, şunları kaydetti: "Takdir edersiniz ki geçmişten gelen ve kulübümüzü zorda bırakan çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloya rağmen başkanımız ve yönetim kurulumuzun yoğun gayretiyle sorunları aştık, aşıyoruz. Futbolcularımızın geçen sezondan kalan alacaklarının büyük bir kısmını ödedik. Bunun yanında ihtar çekenlerin de paralarını ödedik. Bazı futbolcularımızın bir kısım alacakları için de planlamayı hazırladık ve buna ilişkin evraklar oyuncularımıza yurt dışı kampı öncesinde verilecek. Sadece bunlar değil, kulüplere olan bonservis borçlarından kaynaklanan ödemeleri de yaptık. Haliyle 'Ödeme yapılmıyor.' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor."

Kulübün finansal yönden rahatlaması ve borçların ödenmesi konusunda projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Doğan, "Bu ağır tabloyu çok kısa zamanda düzeltmek elbette mümkün değil. Önceliğimiz ekonomimizi sürdürülebilir kaynaklarla işler hale getirmek. Bu yönde ciddi adımlar attık. Ayrıca borcun da ödenebilir bir seviyeye çekilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
TrabzonFutbolErtuğrul Doğan
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