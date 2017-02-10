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İki büyük ekol kapışacak

Güney Amerika'nın iki önemli ülkesi Brezilya ile Arjantin, 9 Haziran'da Avustralya'da dostluk maçı yapacak

10 Şubat 2017 Cuma 11:56
İki büyük ekol kapışacak

Messili Arjantin ile Neymarlı Brezilya, 9 Haziran Cuma günü Avustralya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Avustralya Spor Bakanı John Eren tarafından yapılan açıklamada, Melbourne kentindeki MCG Stadı'nda Brezilya ile Arjantin arasında 9 Haziran'da dostluk maçı yapılacağı belirtildi. Barcelona'nın iki yıldız futbolcusu Lionel Messi ile Neymar'ı karşı karşıya getirecek mücadeleye sahne olacak yaklaşık yüz bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor. İki takım arasında FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında geçen kasım ayında oynanan son mücadelede, Philippe Coutinho, Neymar ve Paulinho'nun golleriyle Brezilya, Arjantin'i 3-0 yenmişti.

Son Güncelleme: 10.02.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
SuperclasicoFutbolBrezilyaArjantin
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