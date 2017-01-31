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İki farklı başlangıç

Sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde iyi bir çıkış yakaladı. İlk 3 haftada 3 puan toplayan Trabzonspor, devre arasından sonra çıktığı 3 karşılaşmada 9 puan aldı

31 Ocak 2017 Salı 16:49
İki farklı başlangıç

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne, ilk yarıdan daha iyi bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililer, ligin ilk 3 haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup ettikten sonra Gaziantepspor'a deplasmanda 1-0, Osmanlıspor'a da evinde 2-0 yenildi. İlk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, lige istediği başlangıcı yapamadı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup ederek ilk 3 haftada 3 galibiyetle 9 puan çıkarmayı başardı.

Daha golcü
Ligin 16 hafta süren ilk bölümünde 12 golle en az gol atan ikinci takım olan Trabzonspor, devre arasının ardından daha golcü bir kimlik sergiledi. Bordo-mavili takım, ikinci bölümün 3 haftasında 7 kez rakip fileleri havalandırarak daha iyi bir gol ortalaması yakaladı. İlk 16 haftada 0,75 gol oranıyla oynayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının 3 haftalık döneminde 2,33'lük bir ortalamaya sahip oldu.

En farklı galibiyeti aldı
Trabzonspor, ikinci bölümün ilk 3 haftasında, bu sezonki en farklı galibiyetine de imza atarken ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Geçen sezon ligin 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 20 hafta sonra en farklı galibiyetine imza attı.

Son Güncelleme: 31.01.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
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