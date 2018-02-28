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"İki farklı hedefimiz var"

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Beşiktaş karşısında aldıkları yenilginin kendilerini etkilememesi gerektiğini belirterek, şampiyonluğa ulaşacak güce sahip olduklarını vurguladı

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:46
"İki farklı hedefimiz var"

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe dergisinin şubat ayı sayısında yer alan röportajında, hedeflerinin hem Ziraat Türkiye Kupası ve hem de Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak olduğunu aktardı.

Süper Lig'de yakaladıkları 15 maçlık namağlup serisinin Beşiktaş derbisinde sona erdiğini hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Amacım takıma katkı sağlamak"

Valbuena, kendisini bir hücum oyuncusu olarak nitelerken, savunmada da takıma yardımcı olmak için mücadele ettiğini anlattı. Tecrübeli futbolcu, son yıllarda sol kanatta forma giydiğini belirterek, "Kendimi yüzde 80 oranında hücum oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Şu an bu takımdaki rolümü değerlendirecek olursak, benim amacım takıma katkı sağlayan ve takım için belirleyici oyunculardan olmak. Bunu hem ofansif olarak hem de defansif olarak yapmam gerektiğini biliyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolMathieu ValbuenaSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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