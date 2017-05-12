İki güzide kulübün 2. Lig kapışması

Türk futbolunun önemli takımlarından Altay ve Kocaelispor, Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde adlarını 2. Lig'e yazdırmak için mücadele edecek.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Altay ile Kocaelispor, bu sezon yer aldıkları Spor Toto 3. Lig'in play-off finalinde birbirlerine rakip oldu. Daha önce 41 sezon Süper Lig yer alan İzmir'in köklü kulübü Altay ile aynı ligde geçmişte 20 kez mücadele veren ve Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerileyen Kocaelispor, Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde 14 Mayıs Pazar günü Antalya'da karşılaşacak. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta sezonu 64 puanla 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, play-off yarı final ilk maçında Çorum Belediyespor'a 2-0 yenildi. İzmir'de normal süresini 2-0 önde tamamladığı müsabakada rakibine 4-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, adını play-off finaline yazdırdı.

Yine sezonu 61 puanla 4. tamamlayan Kocaelispor, play-off'ta kendi evinde 0-0 berabere kaldığı Ankara Demirspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, Altay'ın rakibi oldu. Süper Lig'de en son 2002-2003'te mücadele eden Altay, 2011-2012 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. 2010-2011 sezonunda 1. Lig'e de veda eden siyah-beyazlı ekip, 2014-2015'te ise 2. Lig'den düştü. 1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, toplamda en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla, en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip 7 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nı 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında müzesine götürdü.

Kocaelispor geçen sezon 3. Lig'e çıktı

Daha önce toplamda 20 kez olmak üzere en son 2008-2009'da Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda profesyonel lige veda ettikten sonra geçen yıl Bölgesel Amatör Ligi'nden Spor Toto 3. Lig'e yükseldi. Süper Lig'de 1992-1993 sezonunda devreyi lider, ikinci yarıyı ise 4. sırada tamamlayan Kocaelispor, 1996-1997 ve 2001-2002 sezonlarında 2 kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

Biçer: "Çok değerli iki camianın oynayacağı bir final"

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yaptığı açıklamada, ligde zor bir süreçten geçtikten sonra play-off çeyrek finalinde Çorum Belediyespor karşısında güçlü bir eşleşmeyi galip tamamladıklarını söyledi. Bu dakikadan sonra finalin kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Biçer, şöyle konuştu: "Bu kadar emek verildi, çile çekildi. Bunun sonunda kazanıp şampiyon olmak var. Geldiğimiz ilk gün 'bu takım her şartta bir üst lige çıkacak' dedik. Ya direkt ya da endirekt yolla... Direkt yolla beceremedik, endirekt yolla en son noktaya geldik. Oynanması gereken bir final var. Çok değerli iki camianın oynayacağı, keyifli bir final var. İki takımın da geçmişine baktığımızda Süper Lig'de bulunması çok değerli, çok önemli. İnşallah hem tribün anlamında kardeş hem de kariyer anlamında iki büyük kulübün finalinde kazanan taraf biz oluruz, ağzımızdan çıkan bir üst lige çıkma sözünü de yerine getirmiş oluruz."