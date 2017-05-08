İki haftada her şey değişti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan lider Beşiktaş, 28. haftada yakaladığı avantajı iki haftada tüketti.



İki takım arasındaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde son 4 haftaya girilirken Beşiktaş, kaybettiği puanlarla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in umutlanmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, Adanaspor'u 3-2 yendiği 28. haftada, Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalmasıyla rakibi karşısında puan farkını 7'ye yükseltti. Beşiktaş, 28. haftada yakaladığı puan farkını 29 ve 30. haftalardaki karşılaşmalarda ise değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, özellikle şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Medipol Başakşehir ile yaptığı karşılaşmada aldığı sonuçla büyük yara aldı. Ligin 29. haftasında turuncu-lacivertlilere 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 30. haftada da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 2 haftada 5 puan yitirip sadece bir puan alırken, Medipol Başakşehir bu süreçte iki galibiyetle 6 puan toplayarak farkı 2'ye kadar düşürdü.

25. haftadaki senaryoya dönüldü

İki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi son maçlardaki sonuçlarla 25. haftadaki durumun yaşanmasına neden oldu. Ligin 25. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 3-3 beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir arasında 2 puan fark bulunuyordu. Beşiktaş, 26. haftada Gençlerbirliği yenerken, turuncu-lacivertli takımın Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olmasıyla puan farkını 5'e yükseltti. 27. haftada bu farkı koruyan siyah-beyazlı ekip, 28. haftada bunu 7'ye kadar yükseltti.

Beşiktaş düştü, Medipol Başakşehir çıktı

Son iki haftada siyah-beyazlı takım büyük düşüş yaşarken, Medipol Başakşehir çıkışa geçti ve sezonla ilgili senaryoların yeniden yazılmasını sağladı. Siyah-beyazlı takım, ligin 25, 26 ve 27. haftalarında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Medipol Başakşehir ise bu periyotta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonunda 4 puan alabildi. İki takımın performansı 28. haftadan itibaren tersine döndü. Beşiktaş son 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan alabildi. Turuncu-lacivertli ekip, bu dönemde 2 galibiyet ve bir beraberlik sonunda 7 puan topladı ve rakibinin avantajını kırdı.

Kritik savunma hataları

Beşiktaşlı futbol cular, kritik haftalarda yaptıkları savunma hatalarıyla dikkati çekti. Ligdeki son 4 maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlıların savunmasının, özellikle Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hatası, 30. haftaya damgasını vurdu. Sarı-lacivertli ekibin 9 kişi kaldığı maçta 90+4. dakikada bir hava topunda kaleci Fabricio Agosto Ramirez ile Marcelo Guedes arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Beşiktaş, kalesinde golü gördü. Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise 9 gol yedi.

İlk 7 sıradaki takımlara karşı puan kaybı artıyor

Beşiktaş'ın ilk 7 sıradaki takımlara karşı puan kaybı da arttı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile berabere kalarak kendisinden sonra gelen 6 takıma karşı 16. puanını yitirdi. Beşiktaş, ilk 7 sıradaki takımlardan Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi 2 maçta da mağlup etme başarısı gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Medipol Başakşehir ile yaptığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi aldı. Beşiktaş, 3. sıradaki Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray karşısında birer beraberlik ve galibiyet alan siyah-beyazlılar, ilk 7 içindeki takımlar arasında sadece Trabzonspor'a iki maçta üstünlük sağladı. Antalyaspor maçlarını birer galibiyet ve beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, ligin 32. haftasında konuk edeceği 7. Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.

Sakatlıklar baş ağrıtıyor

Ligde kalan 4 kritik hafta öncesi siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar da baş ağrıtıyor. Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir ile yaptığı karşılaşmada Atiba Hutchinson yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamadı. Bu oyuncunun yerine Fenerbahçe karşısında şans bulan Tolgay Arslan da aynı sıkıntıyı yaşadı ve derbi mücadelesini tamamlayamadı.

Cenk Tosun'un suskunluğu

Siyah-beyazlı ekipte son dönemde düşüş yaşayan isimlerden biri de Cenk Tosun oldu. Ligde 17 golü bulunan Cenk, son 10 haftada sadece iki kez rakip fileleri havalandırabildi. Cenk Tosun, yaşadığı düşüşle gol krallığı yarışındaki ilk sırayı da 18 gollü Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'e kaptırdı.

Kalan maçlar

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesinde kalan 4 haftada zorlu maçlara çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçteki ilk karşılaşmasını deplasmanda Bursaspor ile oynayacak. Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2-1 yendiği rakibiyle yapacağı maçın ardından 32. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligin ilk yarısındaki tek mağlubiyetini aldığı Kasımpaşa ile Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, 33. haftada ise ligden düşmeme mücadelesi veren Gaziantepspor'a konuk olacak. Beşiktaş, sezonu sahasındaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla tamamlayacak.