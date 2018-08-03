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İki kardeş takım karşılaşıyor

Ankaragücü, yarın deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak

03 Ağustos 2018 Cuma 14:06
İki kardeş takım karşılaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de 6 yıl aradan sonra mücadele edecek MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45’te başlayacak müsabaka, Bursaspor TV’den canlı yayınlanacak. MKE Ankaragücü, Erzurum'daki kamp döneminde Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşmış ve müsabaka 2-2 sona ermişti.

Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında 10 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Osmanlı Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMKE AnkaragücüHazırlık MaçıFutbolBüyükşehir Belediye ErzurumsporBursaspor
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