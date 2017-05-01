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"İki takım için de zor maç olacak"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Önümüzde zorlu bir Bandırmaspor maçı bulunuyor. Ligde kalabilmek için onların da şiddetle puana ihtiyacı var. İki takım adına da zor bir karşılaşma olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi

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"İki takım için de zor maç olacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, deplasmanda karşılaşacakları Bandırmaspor maçından galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ravcı, yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti. Maçın başından son dakikasına iyi bir oyun sahaya sürdüklerini ve 3 puanı kazandıklarını hatırlatan Ravcı, taraftarların bu maçta takımın itici gücü olduğunu, verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Takımın kötü gidişatına dur dediklerini ve hafta içi Bandırmaspor'a konuk olacaklarını aktaran Ali Ravcı, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Deplasmandan galip olarak dönmek istediklerini kaydeden Ravcı, şunları kaydetti: "Önümüzde zorlu bir Bandırmaspor maçı bulunuyor. Ligde kalabilmek için onların da şiddetle puana ihtiyacı var. İki takım adına da zor bir karşılaşma olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı o yönde sürdürdük. İyi oyunumuzu ve mücadelemizi sahaya yansıtabilirsek galip geleceğimizi umuyorum. Bandırma deplasmanına kesinlikle galibiyet için gidiyoruz  Haftalar kısaldıkça ister istemez tansiyon ve stres de artıyor. Oyuncularımızın birlik ve beraberliğiyle bu durumu pozitif yöne çevirip şampiyonluğu bu kentte getirmek istiyoruz." 
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FutbolTFF 1. LigEvkur Yeni MalatyasporAli Ravcı
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