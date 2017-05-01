TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, deplasmanda karşılaşacakları Bandırmaspor maçından galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ravcı, yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti. Maçın başından son dakikasına iyi bir oyun sahaya sürdüklerini ve 3 puanı kazandıklarını hatırlatan Ravcı, taraftarların bu maçta takımın itici gücü olduğunu, verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Takımın kötü gidişatına dur dediklerini ve hafta içi Bandırmaspor'a konuk olacaklarını aktaran Ali Ravcı, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getirdi.
"İki takım için de zor maç olacak"
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Önümüzde zorlu bir Bandırmaspor maçı bulunuyor. Ligde kalabilmek için onların da şiddetle puana ihtiyacı var. İki takım adına da zor bir karşılaşma olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi
01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:20
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TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, deplasmanda karşılaşacakları Bandırmaspor maçından galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ravcı, yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti. Maçın başından son dakikasına iyi bir oyun sahaya sürdüklerini ve 3 puanı kazandıklarını hatırlatan Ravcı, taraftarların bu maçta takımın itici gücü olduğunu, verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Takımın kötü gidişatına dur dediklerini ve hafta içi Bandırmaspor'a konuk olacaklarını aktaran Ali Ravcı, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getirdi.