İki takımı da şampiyon ilan etti

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılacak ve şampiyonu belirleyecek yarınki maça ilişkin, "Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum." dedi.

Otyakmaz, yaptığı açıklamada, geçen sezon talihsiz bir şekilde küme düştüklerini söyledi. Kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmeyi hak etmediğini savunan Otyakmaz, kritik karşılaşmalarda arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını ve 11 yıl uzak kaldıkları TFF 1. Lig'e adım attıklarını ifade etti. Süper Lig'deki kadrolarını büyük ölçüde muhafaza ettiklerini, bonservisi çok yüksek olan bazı oyuncularla yollarını ayırdıklarını dile getiren Otyakmaz, "11 yıllık süre zarfında bu ligin yoğun mücadeleye sahne olan bir lig olduğunu unutmuşuz. Yeni sezona bir acelecilikle başladık, iyi bir takım olmamıza rağmen ligin 15'inciliğine demir atmıştık." diye konuştu. Teknik direktörlerin arkasında duran bir başkan olduğunu ancak Türk futbolunda işler biraz kötü gittiğinde en pratik çözümün yeni bir teknik adamla anlaşmak olduğuna dikkati çeken Otyakmaz, kendilerinin de bu yola başvurduğunu anlattı. Otyakmaz, ilk 5 haftada alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdıklarını ve Mesut Bakkal'a görevi emanet ettiklerini anımsattı.

"İlk etapta insan dünya başına yıkıldı sanıyor"

Bu değişikliğin iyi bir hamle olduğunu ilerleyen haftalarda gördüklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti: "Takımımız hem ligin gerçeğini kabul etti hem de mücadeleci bir lig olduğunu hatırladı. Gerekli mücadeleyi gösterdi. İlk 5 haftada 3 mağlubiyet aldık, sonra sezon sonuna kadar 3 kez yenildik. O dönem istikrarlı bir dönemdi. Fakat ligin bitmesine 9-10 hafta kala yine bir kan ve ivme kaybı yaşanmaya başlandı. Tekrar burada maalesef Türk futbolunun bir gereği olarak bir hoca değişikliğiyle Türkiye liglerinin en fazla maça çıkmış teknik direktörü, özellikle travma yaşanan bir süreçten sonra sükunetiyle, sakinliğiyle, tecrübesiyle ve başarılarıyla bilinen Samet Aybaba hocamızla sözleşme imzaladık. Sekiz karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligin son haftası öncesi özellikle rakiplerimizin de puan kaybıyla Süper Lig'e tekrar yükselmeyi garantiledik."

"Geçen yılın üzüntüsü üstüne bu çok iyi geldi." diyen başkan Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı: "Küme düşünce ilk etapta insan dünya başına yıkıldı sanıyor. Ama bu yıl gördük ki işleri doğru düzgün yaparsanız tekrar bu kazanımları elde edebiliyorsunuz. Dünyanın sonu değilmiş, futbolda başarılar olduğu gibi başarısızlıklar da söz konusu olabiliyor. Geçen yıl başarısızdık, takımımızı maalesef küme düşürdük. Yeni yönetimimizle birlikte, yeni kurguladığımız takımımızla birlikte doğru hamleleri yaparak, iyi bir bütçeyle, ekonomik idareyle tekrar bu sene şampiyon olup alıştığımız, layık olduğumuz Süper Lig'e geri döndük. " Mecnun Otyakmaz, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantilediklerine dikkati çekerek, "Coşkuyu çok fazla yaşayan bir insan değilim. Ama insanın üzerinden bir yük kalkıyor, stresli dönem sona eriyor, bir huzur kaplıyor. Ama öyle delicesine sevinmek gibi şey de pek olmuyor. Adana Demirspor maçından sonra çok rahat uyuyabileceğimi düşünmüştüm ama hem tebriklerden hem gelen mesajlara cevap vermek adına sabahı ettim. Sorumluluğu yerine getirmenin vermiş olduğu huzur geldi, onu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Aybaba ile devam kararı

Mesut Bakkal'ın ardından göreve gelen teknik direktör Samet Aybaba ile uyum içerisinde olduklarını aktaran Otyakmaz, şunları aktardı: "İnşallah uzun süreli, 2-3 yıl birlikte çalışıp Avrupa'da şehrimizi ve kulübümüzü temsil edecek ortamı yakalarız diye ümit ediyorum. Samet hocayla şu anda sözleşmemiz yok ama kutlamalar, Yeni Malatyaspor maçının vermiş olduğu telaş... Onları halleder halletmez prensipte zaten konuştuk, görüşme yapacağız. Bir sorun olacağını da düşünmüyorum, her iki taraf da bu konuda iyi niyetli. Biz de arzuluyuz, hocamız da burada kalmaktan yana. Konuşulması gereken şeyler var, onları konuşup, anlaşıp, önümüze büyük hedefler koyabiliriz." Otyakmaz, Sivasspor ile beraber Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'u da tebrik ederek, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptılar, ayakları ne zaman tökezlese o kredileri her zaman vardı. Bir galibiyetle tekrar farkı korumayı bildiler. İyi mücadele verdiler ve hak ettiler, Süper Lig onlara da hayırlı olsun." diye görüşlerini dile getirdi.

Şampiyonluk maçında 20 bin taraftar

Sivasspor'un da Süper Lig'i hak ettiğini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, şöyle devam etti: "Şimdi her iki takımın da sezonu taçlandırma karşılaşması. Saha ve seyircimizin önünde oynama avantajımız var. Şenlik havasında geçeceğini umduğum bir karşılaşma olacak, Malatyalı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. Bin 300'ü Malatyaspor taraftarı olmak üzere 16 binden biraz daha fazla bilet satılmış durumda. Son 2 günde de biraz daha artacağını ve 20 bine yakın bir taraftar kitlesi önünde oynayacağımızı düşünüyorum. Bu avantajların hepsini değerlendirmek istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da işin bilincinde. Alacakları bir galibiyetle Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacaklar. Bu fırsatı tabii ki kaçırmak istemiyoruz. Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum. Kazanıp ligi bitirmek istiyoruz." Sivasspor'un 21 Mayıs Pazar günü olağan genel kurul yapacağını da hatırlatan Otyakmaz, çok küçük değişikliklerle aynı yönetimi muhafaza edip yeni bir Süper Lig yönetimi oluşturacaklarını anlattı. Otyakmaz, yeni sezonda Süper Lig'de başarılı bir takım yapacaklarını belirterek, kendilerine her zaman destek olan taraftarlara teşekkür etti.