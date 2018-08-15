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İki takımla katılmak hayal oldu

Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece Galatasaray'la temsil edilecek Türkiye, Avrupa'nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:46
İki takımla katılmak hayal oldu

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elenmesiyle, Türk futbolunun "Kupa 1"de çifte temsil hasreti 12 sezona çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda, Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla iki takımla katılabildi.

Türk takımları, bu 21 sezonun sadece 5'inde iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabildi.

Son olarak 2007-2008

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla gruplarda yer aldı. Söz konusu sezonda şampiyon Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına dahil oldu. Daha sonra bu başarı tekrarlanamadı ve Türkiye gruplarda hep tek takımla temsil edildi. Daha önce 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004'te Galatasaray ve Beşiktaş birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe 2001-2002, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de "Kupa 1"de birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

Şampiyonlar vize alıyor

Spor Toto Süper Lig ikincisinin ön elemeler oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 10 sezonun 8'inde sadece lig şampiyonları gruplara kalabildi. Söz konusu dönemde 2009-2010, 2016-2017, 2017-2018'de Beşiktaş, 2010-2011'de Bursaspor, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 Galatasaray lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almaya hak kazandı.

Fenerbahçe ise 3 Temmuz 2011'deki şike iddialarına yönelik açılan soruşturmada UEFA'dan ceza aldı ve organizasyona dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor 2011-2012'de, Galatasaray ise 2014-2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katıldı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiTürkiyeSÜPERLİGFutbolFenerbahçe
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