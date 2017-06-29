"İki yabancı alacağız"

Kırmızı-mavili takım, Metin Türker Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ilk antrenmanının yaptı.



Erkan Sözeri, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, normalde 1 Temmuz'da Bolu'da yapacakları kampta topbaşı yapacaklarını, birçok oyuncunun henüz takıma katılmadığını ancak mevcut kadro ile kampa kadar olan süreyi değerlendirmek adına idmanlara başladıklarını söyledi. Hazır bir takıma geldiğini ve işinin bu anlamda kolay olduğunu belirten Sözeri, geçen yıldan tespit ettikleri bazı sıkıntıları gidererek, performansını arttıran ve ne yaptığını bilen bir takım olmayı hedeflediklerini ifade etti. Seyir zevki yüksek bir futbol ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizen Sözeri, "Karabükspor olarak güzel bir sezon geçirip, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla tanıştık ve ilk toplantımızı yaptık. Futbolcularımızla aramızdaki iletişim en güvendiğimiz konulardan biri. Takımın bir oyun planı ve stratejisi olacak. Sahada ne yaptığını bilen, vücut dili ile performansını yukarıya taşıyan bir takım görüntüsü içinde olacağız. Bir hoca değişikliği oldu ve takımın geneli duruyor. Sistemi oturmak için bol zamanımız var. Kamplar bunun için çok iyi bir ilaç. Kampta oyun sistemi ve stratejimizi yerleştirerek lige güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Oyuncularımın da idealist olmasını isterim"

Kendisinin idealist bir teknik adam olduğunu ve hedeflerine adım adım ulaştığını vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımın da idealist olmasını isterim. Özelikle saha içi ve dışında duruşlarıyla. Karabükspor, kendi tarzıma uygun bir takım. Özellikle savunma adına da uygun bir takım. Bu beni çok mutlu etti. Ama geçen sene ofansif anlamında üretkenlik ve pas trafiğinde biraz sıkıntılar olduğunu gözlemledim."

"İki yabancı oyuncuyu kadromuza katmaya çalışıyoruz"

Transfer çalışmalarına değinen Sözeri, şunları kaydetti: "Bir oyuncu ile temasımız sürüyor. Maliyeti yüksek ve onu düşürmeye çalışıyoruz. Bunun yanında iyi bir kenar oyuncusu da bulursak onu da kadromuza katmaya çalışacağız. Teknik adam olarak, sezon başında en rahat dönemimi yaşıyorum. Kurulu ve sistemi olan bir takım var ve bu anlamda şanslıyız. İki yabancı oyuncuyu kadromuza katmaya çalışıyoruz. Takımımızın hem karakterine hem de yapısına uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz."