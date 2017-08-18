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İkinci hafta başlıyor

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek

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İkinci hafta başlıyor

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

TFF 1. Lig

Bugün: 
19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk) 
21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın: 
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk) 
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk) 
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim) 

20 Ağustos Pazar: 
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir) 
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova) 
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep) 

21 Ağustos Pazartesi:
19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
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FutbolSüper LigTFF 1. LigIkinci Hafta Programı2017-2018
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