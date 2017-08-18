İkinci hafta başlıyor

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig

Bugün:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Pazar:

19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

21 Ağustos Pazartesi:

19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)