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İkinci hafta maçları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:16
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İkinci hafta maçları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın 24 maç oynanacak. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, saat 20.00'de başlayacak maçta Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk edecek. Medipol Başakşehir ise TSİ 22.05'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

İkinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)

20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)

20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)

20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)

20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)

20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

20.00 Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)

22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)

22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)

22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)

22.05 Braga (Portekiz) - Medipol Başakşehir

22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)

22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)

22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporSporUEFAVitoria Guimaraes
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