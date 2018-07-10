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İkinci kamp Avusturya'da

Beşiktaş, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak

10 Temmuz 2018 Salı 17:11
İkinci kamp Avusturya'da

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için yarın Avusturya'da toplanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya kampı sonrası 2 gün izin verilen oyuncuların, yarın Ehrenhausen kasabasında toplanıp, 20 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecekleri belirtildi.

Avusturya kampında 4 hazırlık müsabakası oynayacak Beşiktaş'ın, 12 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk, 15 Temmuz Pazar günü CSKA Moskova, 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile karşı karşıya geleceği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
AvusturyaBeşiktaşFutbolKampSÜPERLİG
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