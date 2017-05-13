İkinci lig için büyük kapışma

Spor Toto 3. Lig'de 1. ve 3. gruplardan 2. Lig'e yükselecek takımların belli olacağı play-off final maçları yarın oynanacak.



3. Lig 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor'dan sonra adını 2. Lig'e yazdıracak takım saat 19.00'da, Antalya Stadı'nda oynanacak Altay-Kocaelispor maçıyla belli olacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Daha önce Süper Lig'de 41 sezon yer alan Altay, en son 2014-2015'te 2. Lig'de mücadele etmişti. Geçmişinde 20 kez Süper Lig deneyimi bulunan Kocaelispor ise 2011-2012'de 2. Lig'e veda etmişti. Normal sezonda Kocaeli'deki müsabakayı ev sahibi ekip 5-3 kazanmış, İzmir'deki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. Liglerde yarın 49. maça çıkacak iki ekibin daha önceki karşılaşmalarında Kocaelispor'un 18, Altay'ın 15 galibiyeti bulunurken, 15 müsabaka da berabere tamamlandı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta ise 2. Lig'e yükselecek ikinci takım saat 15.00'te, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçının ardından belirlenecek. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. En son 2012-2013'te 2. Lig'de yer alan Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti. 2013-2014'ten beri 3. Lig'de yer alan Diyarbekirspor, daha önceki 3 sezonda da play-off'ta yer almasına rağmen 2 kez finalde, bir defa da yarı finalde elenmişti. İki takım arasında normal sezondaki maçlarda taraflar deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi. Liglerde 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önceki karşılaşmalarında Diyarbekirspor ve Sakaryaspor'un birer galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi. Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son ekip 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2. Grup final maçıyla belli olacak.