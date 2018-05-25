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İkinci Real Madrid-Liverpool finali

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak kulüplerden Real Madrid 13, Liverpool ise 6. kez kupayı kaldırmak istiyor

25 Mayıs 2018 Cuma 13:44
İkinci Real Madrid-Liverpool finali

Real Madrid ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, yarın TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İkinci Real Madrid-Liverpool finali

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.

Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981'den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

Son randevu 2014'te

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

Real Madrid'in İngilizlere karşı karnesi

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15'ini kazanan İspanyol ekibi, 11'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

Liverpool'un İspanyollara karşı karnesi

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14'ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridLiverpoolFutbol
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