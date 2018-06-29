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İkinci turda dev karşılaşma

Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fransa ile Arjantin, tarihlerindeki 12. maça çıkacak

29 Haziran 2018 Cuma 13:55
İkinci turda dev karşılaşma

Fransa ile Arjantin, yarın oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçıyla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Kazan Arena'da oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rekabette Arjantin üstünlüğü

Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2'si resmi 9'u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin'in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.

Dünya Kupası'nda 3. maç

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Dünya Kupası'ndaki 3. maçlarına çıkacak. Fransa ile Arjantin tarihlerinde ilk kez 1930'da Uruguay'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada karşılaştı. Arjantin, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. İki ekip Dünya Kupası'nda ikinci kez 48 yıl sonra karşı karşıya geldi. 1978'de Arjantin'de düzenlenen şampiyonadaki maçı da ev sahibi takım 2-1 kazanmayı bildi.

Fransa 62. maçında

Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 62 maçta 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 109 gol atarken, kalesinde ise 72 gol gördü.

Arjantin 81. maçında

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 80 maça çıkan Arjantin, 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 134 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde 89 gole engel olamadı.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
FutbolFransaArjantin2018 FIFA Dünya Kupası
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