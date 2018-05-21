İlhan Cavcav'sız lige tutunamadı

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden 1,5 yıl sonra "evladım" dediği Gençlerbirliği de 29 yıldır yer aldığı Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

2017-2018 sezonunda hanesine yazdırdığı 33 puanın 12'sini Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan alan, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisine karşın deplasmanda sadece 1 müsabaka kazanabilen kırmızı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'e düştü. İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Murat Cavcav, 2016-2017 sezonunu 8. sırada tamamlayan teknik direktör Ümit Özat ile yola devam etti.

Özat ile sezona hazırlanan ve kadro planlamasını yapan kırmızı-siyahlılar, ligin 3. haftasının ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak Mesut Bakkal ile anlaştı. Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim, 10 haftanın ardından tecrübeli teknik adamın görevine son vererek yeniden takımı Ümit Özat'a teslim etti. Ümit Özat görevdeyken biri ara olmak üzere 3 transfer dönemi geçiren kırmızı-siyahlı kulüp, bu süreçte 12'si yabancı futbolcu olmak üzere 24 transfer yaptı.

Kadroya yaptığı takviyelerden katkı alamayan başkent kulübü, sezonu 8 galibiyet ve 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla 17. sırada tamamladı ve Süper Lig'e tutunamadı. Deplasmanda sadece küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yenebilen kırmızı-siyahlılar, 37 gol atarken kalesinde 54 gol gördü.

Skuletic 8 golle tamamladı

Gençlerbirliği'nin bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Sırp forvet Petar Skuletic oldu. Skuletic, kırmızı-siyahlı formayla görev yaptığı bin 733 dakikada 8 gol kaydetti. Bin 428 dakika oynayan Elvis Manu ile bin 102 dakika görev alan Jailton Paraiba ise 4'er kez fileleri havalandırdı. Bu sezon devre arasında kadroya dahil edilen Stephane Sessegnon 3, takım kaptanı Uğur Çiftçi, Abdul Rahman Khalili, Aleksandar Scekic, Ahmet İlhan Özek, Alper Uludağ, Serdar Özkan ve Çaykur Rizespor'a verilen Vedat Muric 2'şer, Marko Milinkovic, Dialo Guidileye ve Ahmet Oğuz ise 1'er gol attı.

En istikrarlısı kaleci Hopf

Başkent ekibinde geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kaleci Johannes Hopf, en fazla sahada kalan isim oldu. Ligde 33 maçta görev yapan İsveçli kaleci, sadece son hafta kaleyi altyapıdan yetişen Taha Cengiz Demirtaş'a verdi. Hopf, kalede 2 bin 970 dakika yer alarak takımın en istikrarlı futbolcusu olurken, deneyimli kaleciyi 28 maçta oynayarak 2 bin 520 dakika sahada kalan Belaruslu defans oyuncusu Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi (2 bin 498) ve Ahmet Oğuz (2 bin 242) takip etti.

Sadece Sessegnon

Başkent ekibinin devre arasında kadroya yaptığı 4 takviyeden sadece Stephane Sessegnon beklenen katkıyı verdi. Attığı 3 gol ve ortaya koyduğu performansla kırmızı-siyahlı taraftarların beğenisini kazanan Beninli futbolcu, bin 439 dakika sahada kaldı. Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan geri alınan Aydın Karabulut 623, Florentin Pogba 611, Deniz Yılmaz ise sadece 286 dakika forma giyebildi.

6 kırmızı, 84 sarı kart

Gençlerbirliği'nde bu sezon 6 futbolcu kırmızı kart gördü. Başkent ekibinde Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Petar Skuletic, Zeki Yavru, Murat Duruer ve Tokelo Rantie, kırmızı kart gören futbolcular oldu. Kırmızı-siyahlılarda Palitsevich 10, Ahmet Oğuz ve Jailton 8, Uğur Çiftçi ve Scekic 6, Luccas Claro, Kamal Issah ve Zeki Yavru 5, Dialo Guidileye ve Alper Uludağ 4, Khalili ve Manu 3, Hopf, Sessegnon, Pogba, Ousmane N'Diaye ve Murat Duruer 2, Skuletic, Ahmet İlhan, Milinkovic, Serdar Özkan, Deniz Yılmaz, Vedat Muric ve Halil İbrahim Pehlivan 1'er sarı kart gördü.