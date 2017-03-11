İlk 2 maçta 2 gol attı

Çin Süper Ligi'ndeki 2. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan, konuk olduğu Guizhou Hengfeng Zhicheng ile 1-1 berabere kaldı.
Guiyang Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 23. dakikada Festus Baise kaydetti. Maçın 43. dakikasında sahneye çıkarak fileleri havalandıran milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının karşılaşmadan bir puanla ayrılmasını sağladı. Burak Yılmaz, ligde ilk hafta Guangzhou Evergrande karşısında yaşadıkları 2-1'lik mağlubiyette de takımının tek golünü atmıştı. Bu sonuçla Beijing Guoan, ligdeki ilk puanını aldı. Üst üste 2. beraberliğini yaşayan Guizhou Hengfeng Zhicheng ise puanını 2'ye çıkardı.