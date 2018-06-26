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"İlk 5'e pirim yazmıyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Anadolu takımları, hoca ya da futbolcuyla konuştuğunda ilk 10'a prim yazarlar. Biz bu sene artık ilk 5'e prim yazıyoruz. Bu hem hocamız hem de oyuncular için geçerli" diye konuştu

26 Haziran 2018 Salı 12:41
"İlk 5'e pirim yazmıyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yeni sezonda ilk beş içerisinde yer almayı hedeflediklerini, bu amaca camia olarak inandıklarını belirtti.

Bedir, sezon öncesi başkanların takımları için hedefler belirlediğini ancak sadece bir kişinin söylemesiyle bunların gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Hedefsiz insan olmadığı gibi hedefsiz kurum ya da takımın da olamayacağını dile getiren Bedir, "Hedefi sadece başkanın koyması yetmez. Buna eğer hoca, oyuncular, taraftar, şehri yönetenler inanmazsa olmaz. Bu söylediklerimin biri bile eksik olsa inanın hedefe ulaşmakta zorluk çekersiniz. Hedefsiz hiçbir şey olmaz. Takımlar da öyledir. Mesela ligde kalma hedefi, kaba bir hedeftir. Bu işin arka planıdır, eğer ön planda başka bir hedef konulmazsa oradan da olabilirsiniz. Siz şampiyonluk hedefi koyamazsanız Avrupa'ya gidemezsiniz, Avrupa hedefi koymazsanız orta sıralarda yer alamazsınız, orta sıralara bir hedef koyamazsınız ligde kalamazsınız. Biz de bu sezon yukarıları hedefliyoruz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile kulübün hedeflerinin örtüştüğünü aktaran Bedir, şöyle devam etti: "Ben geçen sene ligi birinci 6, ikinci 6 ve üçüncü 6 diye üçe bölmüştüm ve ikinci 6 hedefini koymuştum takıma. Bu seneye geldiğimizde ise hedefimiz ilk 6'da yer almak. Biz bu grubun içerisinde bir kademe ne kadar yukarıda olursak son maça kadar onu kovalayacağız. Bu hedefi koyduğumda ve Ertuğrul hocayla görüştüğümde onun da aynı hedefler ve aynı inanç içerisinde olduğunu gördüm. Anadolu takımları, hoca ya da futbolcuyla konuştuğunda ilk 10'a prim yazarlar. Biz bu sene artık ilk 10'a primi yazmıyoruz. İlk 8'e, ilk 7'ye de prim yazmıyoruz. İlk 5'e prim yazıyoruz. Bu hem hocamız hem de oyuncular için geçerli. Bu da bizim ne kadar bir şeylere angaje olduğumuzu gösteriyor. Bunu kabul eden teknik heyet ve oyuncuların da ne kadar bu hedefe inandığını gösteriyor. İnşallah bu amaçlarımız doğrultusunda isteğimiz yere varırız."

"Tercih nedenimiz Anadolu takımını şampiyon yapması"

Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile görüşmelerin ardından anlaşarak ayrıldıklarını ve Türk futbolunu iyi bilen bir teknik adam arayışına girdiklerini belirten Bedir, "Düşündüğümüzde, geldiği zaman 'nerede kalmıştık' diyecek, Türk futbolunu, takımı da bir sene evvel almış olduğumuz oyuncuların performansını takip etmiş olan hocalarımızla görüşme düşüncesindeydik. Bu manada Ertuğrul hocayla görüştük ve kısa sürede anlaştık." diye konuştu.

Kayseri'yi bilmesi ve çalıştırdığı takımları üst sıralara oynatmasının Sağlam'ı tercih etmelerinde önemli rol oynadığını anlatan Bedir, şunları kaydetti: "Ertuğrul hoca, çok iyi bir teknik adam olması, daha önce görev yaptığı için Kayseri'yi tanıması, 12 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 9 kez Avrupa'ya gitmiş olması, Bursaspor gibi bir Anadolu takımını şampiyon yapması, bir de Kayseri'de çalışma isteği eklenince tercih nedenimiz oldu. Anlaşma sağlanınca Kayseri'de bir araya geldik, gideceklerin yerine 4-5 oyuncu alınması konuşuldu. Hatta hiç transfer yapılmasa bile ligde iyi yerde mücadele edeceğini, iyi yere oynayacağını söyledi."

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 12:51
Anahtar Kelimeler:
PirimKayserispor Başkanı Erol BedirKayserisporHedeflerErtuğrul Sağlam
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