"İlk 5 mücadelesi daha kolay"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in son iki haftasında deplasmanda Göztepe ve Osmanlıspor maçlarından aldıkları 4 puanın kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmandaki lig ve kupa maçlarından dolayı Kayseri'den uzun süre uzak kaldıklarını, kente döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Kayseri'de kendilerini daha iyi hissettiklerini aktaran Sumudica, "Kayseri'ye dönmek, hem benim hem de oyuncularım için adeta hayata dönme anlamı taşıyor. Komadaki insan hayata nasıl döner, hayata gözlerini açar, biz de öyle olduk. Çünkü evimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Son hafta benim için gerçekten iyi geçti. Deplasmanda Göztepe ve Osmanlıspor karşısında kazandığımız 4 puan var." dedi.

Osmanlıspor karşısında iyi bir karşılaşma çıkardıklarını ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile önemli bir maç oynayacaklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti: "Kupa maçında Akhisar'a 1-0 mağlup olduk ama bunu lehimize çevirecek sonuç edebileceğimize inanıyorum. Şu anda ligde 5. sıradayız. İkinci yarıya başladığımız yerdeyiz. Üç maçta 4 puan topladık. Galatasaray'la oynadığımız maçı kaybetmeyi hak etmediğimize inanıyorum. Hayatta böyle şeyler oluyor. Bu haftayı düşünmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar bizi bekliyor. Kupa maçı var. Ardından iyi bir takım olan Sivasspor'la oynayacağız. İki oyuncumuzu kaybettik. Lopes ve Deniz sakatlandı. Son maçta Sapunaru sağ bekte çok iyi oynadı, bu da beni mutlu etti. Osmanlıspor'a karşı çok iyi bir maç çıkardık. Osmanlıspor evinde son 7 maçı kaybetmemişti. Hedefimiz ilk 8'de kalmaktı ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Eğer 5. sırada kalıp Avrupa kupalarına da katılırsak hem benim hem de takım için daha iyi olacak."

"Benim açımdan ligde ilk 5 mücadelesini vermek daha kolay"

Basın mensuplarının, Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceğini hatırlatması üzerine Sumudica, "Avrupa için benim açımdan ligde ilk 5 mücadelesini vermek daha kolay. Çünkü kupada Akhisar'ı elersek karşımıza muhtemelen Galatasaray gelecek. Galatasaray çok güçlü bir rakip, bunu da geçtiğimizi farz edelim, finalde Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak. Kupada gerçekten zorlu bir fikstür bizi bekliyor." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Tribünde maç izlemek nasıldı?" sorusu üzerine Sumudica, "Hapisteymiş gibi. Ben her şeyi takımım için yapıyorum. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Yedek kulübesinde kalamadım, ceza aldım. Bundan sonra daha fazla dikkat edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cep telefonu melodisine tempo tuttu

Bu arada Sumudica'nın açıklamalarda bulunduğu sırada bir basın mensubunun cep telefonu çaldı. Rumen teknik adamın, telefonun melodisine parmaklarını şaklatarak tempo tuttuğu görüldü.

Antrenman

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde teknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Koşuyla başlayan idmanda, pas organizasyonları ve topla çeşitli çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları bulunan Lopes ile Deniz Türüç, antrenmana katılmadı.