İlk 6 hafta nefes kesti

Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, gol, penaltı ve kırmızı kart sayısı açısından hareketli bir sezon yaşanıyor.

Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonun ilk 6 haftasında golsüz biten maç bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde 1990-1991 sezonundan bu yana yer alan Süper Lig arşivine bakıldığı zaman İlhan Cavcav Sezonu'nda bir ilk yaşandı. Geride kalan 27 sezonda ilk 6 hafta mücadeleleri golsüz biten karşılaşmalara sahne olurken, 2017-2018 sezonunun bu bölümünde taraftarlar maçların tamamında gole tanıklık etti. Ligin 6 haftalık periyodunda 0-0 biten karşılaşma bulunmazken, futbolcular 178 gole imza attı. En gollü sezonlarından birinin yaşandığı ligde, maç başına 3,29 gol ortalaması yakalandı. Geçen sezon bu bölümde 140 gol atılırken, 2,59 ortalamasına ulaşıldı.

10 penaltılı hafta

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun 6. haftasında 10 penaltı kararı verilirken, bunlardan 9'u golle sonuçlandı. Lig tarihinde en fazla penaltının kullanıldığı haftalardan biri geride kalırken, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçında hakem Alper Ulusoy, 3 kez beyaz noktayı gösterdi. Aytemiz Alanyaspor'un, 3-0 geriden gelip Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçta Akdeniz ekibinde Vagner Love 2, bordo-mavili futbolcu Burak Yılmaz da bir penaltıyı gole çevirdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın sonucunu da penaltı atışları belirledi. Sarı-lacivertli takım, Giuliano ve Janssen'in penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Göztepe'nin, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol atan Jahovic, rakip fileleri penaltıdan 2 kez havalandırdı. Ligin 6. haftasında ayrıca Kardemir Karabüksporlu Yatabare ve Antalyaspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Eto'o penaltıdan gol sevinci yaşadı. Penaltı vuruşundan faydalanamayan tek futbolcu ise Atiker Konyasporlu Skubic oldu. Süper Lig'de geçen sezonun 27. haftasında 9 penaltı kararı çıktı.

54 maçta 16 kırmızı kart

Süper Lig'de bu sezon kırmızı kart gösterilen maçların fazlalığı da dikkati çekti. Galatasaray'ın zirvede yer aldığı 6. hafta sonunda kırmızı kart sayısı 16'yı buldu. 3 ve 6. haftalar, şu ana kadarki bölümde en gergin maçlara sahne oldu. Hakemler, ligin 3. haftasında 6, 6. haftasında ise 7 kez kırmızı karta başvurdu. En fazla kırmızı kart ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıktı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Son yılların en fazla oyuncu ihraç edilen haftası ise 8 kırmızı kartla, 2014-2015 sezonunun 18. haftası oldu.

Kaleler 5 kez şaştı

Ligde 6 haftalık bölümde 5 futbolcu, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Hakem kayıtlarına göre, Medipol Başakşehir'den Epureanu, Aytemiz Alanyaspor'dan Fofana, Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Atiker Konyaspor'dan Filipovic ve Göztepe'den Jahovic, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.