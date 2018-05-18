Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102204
ALTIN
185.470
DOLAR
4.4793
STERLİN
6.0418
EURO
5.2762
banner138

İlk Dünya Kupası hakemimiz vefa etti

Dünya Kupası Finalleri'nde görev yapan ilk Türk hakemi Doğan Babacan yaşamını yitirdi

18 Mayıs 2018 Cuma 13:41
İlk Dünya Kupası hakemimiz vefa etti

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, Türk futbolunun efsane isimlerinden Doğan Babacan'ın bu sabaha karşı evinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Doğan Babacan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Babacan'ın naaşının, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Doğan Babacan kimdir?

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan, 5 Nisan 1930'da İstanbul Beşiktaş'ta doğdu, 1946'da Beşiktaş Genç Takımı'nda futbola başladı.

Babacan, 1955'te hakemliğe başlayana kadar Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde oynadı. 1964'te hakemlikte ilk milli maçını yöneten Babacan, 1969'da FIFA kokartını taktı. 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak görev yapan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda Batı Almanya-Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.

Doğan Babacan, 1978'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı. FIFA'ya önerileri Futbol Oyun Kuralları'na giren Babacan, 1992-1995 ve 1996-1997 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Babacan'ın hakemlik üzerine 4 kitabı bulunuyor.

Babacan, hakem eğitimcisi olarak da Türk futboluna hizmet etti.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
TFFFutbolFIFA Dünya KupasıDoğan Babacan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'e son bilet
Süper Lig'e son bilet
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Konya Fenerbahçe'ye hazır
Konya Fenerbahçe'ye hazır
Koita, Kasımpaşa'da kaldı
Koita, Kasımpaşa'da kaldı
Kartal, eski futbolcularına yöneldi
Kartal, eski futbolcularına yöneldi
Riekerink'in Heerenveen mutluluğu
Riekerink'in Heerenveen mutluluğu
Terim, 17. kupanın peşinde
Terim, 17. kupanın peşinde
Aslan'ın göz ağrısı veda etti
Aslan'ın göz ağrısı veda etti
Fener, G.Saray'ı bekleyecek
Fener, G.Saray'ı bekleyecek

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim