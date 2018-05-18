İlk Dünya Kupası hakemimiz vefa etti

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, Türk futbolunun efsane isimlerinden Doğan Babacan'ın bu sabaha karşı evinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Doğan Babacan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Babacan'ın naaşının, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Doğan Babacan kimdir?

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan, 5 Nisan 1930'da İstanbul Beşiktaş'ta doğdu, 1946'da Beşiktaş Genç Takımı'nda futbola başladı.

Babacan, 1955'te hakemliğe başlayana kadar Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde oynadı. 1964'te hakemlikte ilk milli maçını yöneten Babacan, 1969'da FIFA kokartını taktı. 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak görev yapan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda Batı Almanya-Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.

Doğan Babacan, 1978'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı. FIFA'ya önerileri Futbol Oyun Kuralları'na giren Babacan, 1992-1995 ve 1996-1997 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Babacan'ın hakemlik üzerine 4 kitabı bulunuyor.

Babacan, hakem eğitimcisi olarak da Türk futboluna hizmet etti.