Rekabette 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.
İlk golü atan kazanır
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi iki takım arasında oynanan son 23 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.
05 Mayıs 2017 Cuma 12:32
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Rekabette 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.