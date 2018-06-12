İlk golü Laurent attı

Dünya Kupası finallerinin ilk golünü Fransız, son golünü ise Alman futbolcu attı.

Finallerin ilk golünü 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanan maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti. Son gol ise Brezilya 2014'teki final maçında Alman Mario Götze'den geldi. Götze, finallerin son ve 2379. golünü Arjantin'e atarak, takımının kupayı kazanmasını sağlayan gole de imza atmış oldu.

Bu arada finallerin 500. golü 1958'de İskoç Bobby Collins'den, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'den, 1500. gol 1994'de Arjantinli Claudio Caniggia'dan ve 2000. gol de 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan geldi.

En yaşlı ve en genç golcüler

Dünya kupası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genci ise Brezilyalı Pele oldu. Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaşındaydı. Finallerin en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken, Galler'e gol atmayı başarmıştı.

İlk hat-trick yapan futbolcu

Finallerde ilk kez hat-trick yapan futbolcu ABD'li Bert Patenaude oldu. Patenaude, 1930 Uruguay'da, Paraguay ile yapılan ilk tur maçında 3 gol birden atarak, tarihe geçti. En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.

Prosinecki 2 ülke adına da gol attı

Kayserispor'un eski teknik direktörü Robert Prosinecki, dünya kupası finallerinde iki ülke adına da gol atmayı başaran tek futbolcu oldu. Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan ile Jamaika'ya gol attı.

Kendi kalesine ilk gol atan

Dünya kupası finallerinde kendi kalesine ilk gol atan futbolcu ünvanı İsviçreli Ernst Lötscher'e ait. Lötscher, 1938'de Almanya karşısında kendi kalesine gol atarak, bir ilke imza atmış oldu.

İlk penaltı golü Rosas'tan

Kupa tarihinde ilk penaltı golünü Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı. Rosas'ın 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı penaltı golü böylece tarihe geçti.