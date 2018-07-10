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İlk kez Süper Kupa'da uygulanacak

TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem sisteminin uygulanacağını açıkladı

10 Temmuz 2018 Salı 17:09
İlk kez Süper Kupa'da uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi. Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:18
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AkhisarsporFutbolGalatasaraySistemSÜPERLİGTFF Süper KupaTürkiye Futbol FederasyonuVarVideo Yardımcı Hakem
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