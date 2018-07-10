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"İlk maçı hayal ediyorum"

Göztepeli futbolcu Berkan Emir, "Geçen seneki performansımızı aratmayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu

10 Temmuz 2018 Salı 13:57
"İlk maçı hayal ediyorum"

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncularından Berkan Emir, "Geçen seneki performansımızı aratmayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Berkan Emir, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, Göztepe ile daha önce de görüştüğünü, sarı-kırmızılı ekibe geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Erzurum kampının çok iyi geçtiğini bildiren Berkan Emir, "Uyum sorununu çok çabuk çözeceğimi düşünüyorum. Sezon başı kampları her zaman zordur. Genç arkadaşlarımız da çok, onlar da yetenekli. Gayet uyumlu geçiyor." diye konuştu.

Berkan Emir, teknik direktör Bayram Bektaş'ın geçen sezon Ümraniyespor'la önemli bir başarı yakaladığını belirterek kendisinin Göztepe için çok doğru bir tercih olduğunu kaydetti. Göztepe taraftarının kulübüne ne kadar sahip çıktığını herkesin bildiğini anlatan Berkan Emir, "Taraftarımızın karşısına çıkacağım ilk maçı hayal ediyorum. Onların desteğiyle sonuna kadar mücadele edeceğime tekrar söz verebilirim. Saha içinde ve dışında Göztepe için her şeyimi vereceğime söz verebilirim." ifadelerini kullandı.

Berkan Emir, Göztepe'nin geçen sezonki performansının kendisi için sürpriz olmadığını aktararak, "Bu sene de buradayım, nerede olduğumun farkındayım. Geçen seneki performansımızı aratmayacağımızı düşünüyorum. Hatta daha iyisini istiyoruz." yorumunu yaptı.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeFutbolBerkan Emir
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