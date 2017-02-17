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İlk maçı kaybedince eleniyorlar

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmaları kaybettiği 27 turun 26'sında elenmekten kurtulamadı

17 Şubat 2017 Cuma 16:51
İlk maçı kaybedince eleniyorlar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe'ye, ilk maçları kaybetmek yaramıyor.

Fenerbahçe, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, bugüne dek tur mücadelelerinin 27'sinde ilk maçları kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 27 eşleşmenin sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı. Krasnodar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de 22 Şubat'ta seyircisi önünde çıkacağı maçta tur arayacak.

Sadece Göteborg'u eledi
Fenerbahçe, ilk maçı kaybettiği turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi. Avrupa'da 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı. İstanbul'daki rövanşta ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı. 

Son Güncelleme: 17.02.2017 17:02
Anahtar Kelimeler:
Avrupa KupalarıFenerbahçeFutbol
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