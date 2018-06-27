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İlk maçımız Soçi'de

Rusya-Türkiye maçı, 14 Ekim'de Soçi'de oynanacak

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:25
İlk maçımız Soçi'de

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile 14 Ekim'de deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçı, Soçi kentinde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlıların Rusya ile Soçi kentindeki Fisht Stadı'nda yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Millilerin, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül'de Rusya ile yapacağı ilk maçın Trabzon'da, 10 Eylül'deki İsveç maçının ise Solna'da oynanacağı daha önce açıklanmıştı.

Trabzon'daki Rusya maçı Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Solna'daki İsveç maçı da Friends Arena'da TSİ 21.45'te oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar B LigiTürkiye Futbol FederasyonuSoçiRusyaFutbolA Milli Futbol Takımı2. Grup
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