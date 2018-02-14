İlk maçlar tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın tamamlanacak.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın golsüz berabere kaldığı maçla başlayan son 32 turunda yarın 15 karşılaşma oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, rövanşları 21-22 Şubat'ta yapılacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Astana (Kazakistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

21.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)

21.00 Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)

21.00 Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

21.00 Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya)

21.00 Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

23.05 FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)

23.05 Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.05 Olympique Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya)

23.05 Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)

23.05 Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)

23.05 AEK (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.05 Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya)