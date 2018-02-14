Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113857
ALTIN
163.122
DOLAR
3.8172
STERLİN
5.2737
EURO
4.6972

İlk maçlar tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın tamamlanacak

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:18
İlk maçlar tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın tamamlanacak.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın golsüz berabere kaldığı maçla başlayan son 32 turunda yarın 15 karşılaşma oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, rövanşları 21-22 Şubat'ta yapılacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Astana (Kazakistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

21.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)

21.00 Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)

21.00 Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

21.00 Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya)

21.00 Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

23.05 FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)

23.05 Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.05 Olympique Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya)

23.05 Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)

23.05 Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)

23.05 AEK (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.05 Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya)

AA

Son Güncelleme: 14.02.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporSon 32 TuruFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas, yukarıları hedefliyor
Sivas, yukarıları hedefliyor
"Bayern'i değil Konya'yı düşünüyoruz"
"Bayern'i değil Konya'yı düşünüyoruz"
"Akhisar'ı yenmek zorundayız"
"Akhisar'ı yenmek zorundayız"
Özbek: Fatura kesmek zorundaydım
Özbek: Fatura kesmek zorundaydım
Cengiz: Özbek'ten alacağımız var
Cengiz: Özbek'ten alacağımız var
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"
Analiz, futbola çağ atlattı
Analiz, futbola çağ atlattı
İstanbul, Trabzon'da duruyor
İstanbul, Trabzon'da duruyor
"Bu oyuncularla çok gol atacağız"
"Bu oyuncularla çok gol atacağız"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim