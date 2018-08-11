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İlk maçta hedef galibiyet

Başakşehir, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:39
İlk maçta hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2018-2019'un ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbol
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