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İlk rakip FC Will

Galatasaray, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:30
İlk rakip FC Will

Galatasaray Futbol Takımı, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacağı ancak rakibin daha sonra ilan edileceği belirtilen ilk hazırlık maçının, İsviçre temilcisi FC Will'e karşı yapılacağı duyuruldu.

Zürih kentindeki Utogrund Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
FC WillFutbolGalatasarayİsviçre KampıSÜPERLİG
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