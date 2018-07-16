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İlk rakip İngiltere

Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İngiltere ile karşılaşacak

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
İlk rakip İngiltere

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Seinajoki Stadı'nda oynanacak karşılaşma 18.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçını 20 Temmuz'da Fransa, üçüncü ve son müsabakasını da 23 Temmuz'da Ukrayna ile oynayacak.

Organizasyonda A Grubu'nda ise ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Norveç, Portekiz ve İtalya bulunuyor.

Statü

Sekiz takımın dörderli olarak iki gruba ayrıldığı finallerde, gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, 26 Temmuz'da, 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda UEFA'yı temsil edecek beşinci ve son takımı belirleyecek eleme maçı oynayacak.

Aday kadro

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Batuhan Ahmet Şen (Galatasaray)

Defans: Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Burak Kapacak (Bursaspor), Gökay Güney (Galatasaray), Mert Yılmaz (Leipzig), Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Aksel Aktaş (Sochaux), Doğukan İnci (Karşıyaka), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Güven Yalçın (Beşiktaş), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Mustafa Yılmaz (Adana Demirspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain)
 

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
19 Yaş Altı Milli Futbol TakımıAvrupa ŞampiyonasıFutbolIngiltereTürkiye
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