İmza törenine G.Saray gölgesi

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile kulübün sponsorlarından Makro'nun yönetim kurulu başkanı Ercan Uyan, Medipol'un yönetim kurulu başkan yardımcısı Özer Koca ve Evershine Group Holding'in kurucu ortağı Ngai Hung Chiu'nun katıldığı imza töreninde, Arda Turan kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Göksel Gümüşdağ, dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'dan dünyanın en önemli oyuncularından birini renklerine kattıklarını anlatarak, transferde sponsorlarının verdiği desteğin çok büyük olduğunu dile getirdi.

Arda Turan'ın transfer sürecini anlatan Gümüşdağ, milli futbolcunun Türkiye'ye dönme fikrinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Başakşehir sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir şirket. Bu şirketin sezon bitmeden bitirmesi gereken büyük hedefleri var. Dolayısıyla kendisini bu kadar hırslı ve istekli görmek, Başakşehir vizyonuna neler katabileceğini dinlemek bizi bu zor transferde motive etti. Arda ile bu imza töreninde bulunmak bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Gümüşdağ, Arda Turan'ı Barcelona'dan 2,5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kiralama maliyetiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Bunu yapmak zorunda değiliz ama özellikle şeffaflık adına yapmak istiyorum. Arda Turan yarım sezon için 2 milyon avro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon avro artı bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Ayrıca oyuncuyu satın alma opsiyonu ilk olarak bizde. Barcelona'ya hiçbir ödeme yapmadan aslında Arda'nın borservisinin yüzde 25'ine ortak olduk. Çünkü önümüzdeki yıl satıldığı takdirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığında ise bize yüzde 25 bedel ödemek zorundalar. Dolayısıyla bu çok önemli bir iş oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Ancak biz burada Arda ile uzun soluklu bir hikaye yazdık. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin avro vereceğiz. Bunun dışında hiçbir bedel ödemeyeceğiz."

"Hedefimiz şampiyonluk"

Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini kaydederek, "Hedefimiz şampiyonluk. Yapmak istediğimiz birçok şeyin ön koşulu şampiyonluktur. Başakşehir gibi oynadığımız sürece şampiyonluğun bize geleceğine inanıyoruz. Ancak şampiyon olduktan sonra her şey bitmeyecek, aksine yeni başlayacak. Biz 4 sezon önce kurulduk. İlk iki sezon dördüncü, geçen sezon ikinci olduk. Bu sezon ise devreyi lider tamamladık. Şirketimizi iyi yönetiyoruz ve başarılı performansımızın karşılığını maddi ve manevi olarak alıyoruz. Bu yüzden Arda gibi dünya markalarını transfer etmek vizyonumuzun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Yanlış olarak yansıtılan bazı konulara açıklık getirmek istediğini aktaran Gümüşdağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz 2014 yılında kurulmuş, 8 ortaklı bir anonim şirketiz. Ben yönetim kurulu başkanıyım. Dolayısıyla borçlardan da ve alacaklardan da sorumluyuz. Burada başarılı olmak zorundayız. Geçen yıl Beşiktaş'tan sonra Türkiye'de en çok para kazanan kulüp olduk. UEFA'dan gelirimiz 13,5 milyon avro. Aynı zamanda Cengiz Ünder transferinden 15 milyon avro aldık. Enver Cenk Şahin ve Badji'yi sattık. Dolayısıyla bahsettiğim bu üç başlıkta 35,5 milyon avro net gelirimiz olmuş. Başarıyı hepimizin alkışlaması lazım. Türkiye'de doğru bir model var. Biz yanlış yapmamalıyız. Benim yanlış yapmam zor. Her şeyden mesulüm. Belediye ile de hiçbir bağlantımız yok. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Başarımız çok hızlı karar alıyor olabilmemizdir."

Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Arda Turan'ın ekonomik nedenlerden dolayı Medipol Başakşehir'i tercih ettiğine yönelik açıklamasının belirtilmesi üzerine, "Böyle bir açıklama olmuş. Galatasaray köklü bir kulüp, geçmişten gelen oldukça fazla finansal problemleri var. Bunlarla mücadele eden bir başkanları var. Biz ise 4 yıllık bir kulübüz, şirket statüsüyle yönetiliyoruz. Hızlı karar alabiliyoruz. Dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesinde en büyük etken bu. Bizim borcumuz yok ve işe şirket mantığıyla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arda Turan: "İsteyerek geldim"

Arda Turan, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayalime, istediğim şampiyonluk arzusuna, istediğim Avrupa'daki başarılara ışık tuttukları için, bu imkanı bana sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok özel ve anlamı olan bir imza. Atletico Madrid'e gittiğim günlerimi hatırlatıyor. İnşallah hem ligde hem Avrupa'da onun gibi başarılar yaşarız. Çok mutluyum. Çok inanarak ve isteyerek geldim. İnşallah beraber düşündüğümüz hedeflere ulaşırız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Daha önce 'Türkiye'ye dönersem Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynamam.' şeklinde açıklama yapmıştın. Bu fikrini ne değiştirdi?" şeklindeki sorusuna Arda Turan, "Hiçbir şey değişmedi. 'Kulübüm bana kucağını açarsa...' diye başlayan bir cümleydi. O yüzden hiçbir şey değişmedi." yanıtını verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisiyle ilgili olarak, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin." şeklindeki sözlerinin belirtilmesi üzerine Arda Turan, "Benim de kimseyle sorunum yok, herkese başarılar dilemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray hakkında üst üste sorulan sorularla ilgili, "Sorularınızı anlıyorum. İnsanların duygusallığını da anlıyorum ama şuna da hak verirsiniz ki bu transfer için emek vermiş insanlar var. Değerli de bir kulüp var. Bunlara haksızlık etmek istemiyorum. Başka zaman konuşuruz. Kimseyle hiçbir problemim yok. Hizmet ettiğim kulübümdü, sonuna kadar başımın üstünde yerleri var. Ancak bu güzel kulübe ve insanlara haksızlık etmek istemiyorum. Bu güzel günün tadını çıkarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol oynamayı çok özledim"

Arda Turan, Medipol Başakşehir'in vizyonuna ve organizasyonuna çok inandığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Zaten dışarıdan da bu organizasyonun bir parçasıydım. Her zaman Abdullah Avcı hocamızla görüş alışverişinde bulunuyorduk. Şimdi bunun bir parçası olmak çok güzel bir şey. Her şeyden ötesi hayatım boyunca en çok sevdiğim ve yapmaktan çok keyif aldığım futbol oynamaya geri döneceğim. Bu aile ortamının içinde huzurlu bir şekilde. O yüzden bu çok güzel bir şey olacak benim için. O nedenle çok heyecanlıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Onun için buradayım. Başakşehir ile başarılar kazanarak Avrupa'ya dönmek istiyorum."

Fizik olarak hazır olmadığını aktaran milli futbolcu, "Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ama biliyorsunuz maç kondisyonu hiçbir şeyle kazanılmıyor. Maç oynamaya ihtiyacım var. Bunu hocamla da konuştum. Sayın Başkan'ın 'Sen bize uzun vadeli gel, biz en iyi futbolu oynamanı sağlayalım.' şeklinde sözü var. Bu beni rahatlatan bir cümleydi. Bunun kararını hocamız verecek. Hazır olduğumu ne zaman hissederse o zaman sahada olacağım." şeklinde görüş belirtti.

Arda Turan, şampiyonluğun büyük adaylarından biri olduklarını vurgulayarak, "Şampiyonluk yarışı çok güzel bir yarış. Ligimizin kalitesini artıracaktır. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Gün gün maç maç ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı bir final olacak. Şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kendisini havalimanında karşılayan Medipol Başakşehirli taraftarların potansiyellerini gördüğünü anlatarak, "Başakşehir taraftarının o güzel potansiyelini ortaya çıkarmasına hayran kaldım. Çok da hoşuma gitti. Bazen 15-20 bin kişinin ortaya çıkardığı potansiyel 100 bin kişinin çıkardığından daha değerli olabilir. Ben de taraftarlarımıza bu şekilde bakıyorum. Hep beraber bir aile ve aidiyet duygusunu iyice oluşturacağımızı düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir'de giyeceği 14 numaralı formayla poz verdi.