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İmzalar bu hafta atılıyor

Everton’a transfer olmak için gün sayan Cenk Tosun’un bu hafta resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:31
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İmzalar bu hafta atılıyor

Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olmak için gün sayan Cenk Tosun’un bu hafta resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de yaptığı çıkışla Roma, Valencia, Leipzig gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Cenk Tosun, devre arasında Ada’ya gideceği günü bekliyor. Everton Futbol Direktörü Steve Walsh’ın Türkiye’ye gelerek Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin sonuçlarına göre arada çok küçük detaylar kaldı ve bu detaylar da bu hafta içerisinde çözülecek. Masaya 20 milyon Pound’luk teklifle oturan Everton yönetimine karşın, siyah-beyazlılar Cenk için 30 milyon Pound istedi. Taraflar 25 milyon Pound’da (28 milyon Euro) anlaşmaya varırken, Beşiktaş, bir sonraki satıştan da pay almak istediğini belirtti. Eşiyle birlikte İngiltere’ye tatile giden Cenk Tosun da burada Everton yönetimiyle görüştü ve kendisine yapılan yıllık 7,5 milyon Pound’luk teklifi kabul etti.

WALSH BU HAFTA YENİDEN GELİYOR

Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’ye gelerek gerekli teklifi sunup sonrasında noel tatili için İngiltere’ye dönmüştü. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın ısrarla istediği golcü oyuncu için bu hafta tekrar İstanbul’a gelecek olan Walsh, Beşiktaş yönetimiyle son görüşmesini yapacak. Beşiktaş’a bu transfer için 25 milyon Pound ödemeyi kabul eden Everton’ın, bir sonraki satıştan da yüzde vermeyi taahhüt ettiği de biliniyor. Steve Walsh’ın gerekli işlemleri tamamlamasının ardından Cenk Tosun, Everton’a resmi imzayı atacak. Özellikle Everton taraftarları, Cenk Tosun’un, sezon başında takımdan ayrılan ve Manchester United’a transfer olan Lukaku’nun boşluğunu dolduracağına inanıyor.

İHA

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