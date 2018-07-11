"İnanılmaz ama gerçek, o geldi"

Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de sergilediği performansla futbol dünyasında kazanmadık kupa bırakmazken aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla da tarihe geçti.

Real Madrid ile her geçen sezon başarılarına yenilerini ekleyen Ronaldo, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birçok şampiyonluk yaşadı. Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken 33 yaşındaki Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla tarihin en iyi futbolcuları arasına girdi.

Real Madrid'de 16 kupa

Ronaldo, Real Madrid'de 16 kupa kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid ile son 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo, ayrıca üçer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, ikişer La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ve Altın Top koleksiyonu

Manchester United'da birer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi. Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 4'er kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti. Real Madrid'de Altın Ayakkabı ve UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü üçer kez kazanan Ronaldo, art arda 9 defa UEFA Yılın Takımı'nda yer aldı.

Gole doymuyor

İspanya'ya 2009'da adım atan Ronaldo, eflatun-beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla kariyerinin en parlak günlerine ulaştı. Portekiz Milli Takımı'nın da en skoreri konumundaki yıldız futbolcu, Madrid temsilcisiyle 438 karşılaşmada 451 kez gol sevinci yaşadı ve maç başına 1,03 gol ortalaması yakaladı.

"Kupa 1"de 100 golü geçen ilk isim

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Portekizli yıldız Ronaldo, 100 gol barajını geçen ilk isim oldu. Ronaldo, geçen sezon attığı 15 golle Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 120'ye çıkardı. "Devler Ligi"nin en golcüleri sıralamasında, Ronaldo'yu 100 gole sahip Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti.

Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

En fazla "hat-trick" yapan iki oyuncudan biri

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin en fazla "hat-trick" yapan iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor. Ligde 7 kez "hat-trick" yapan Ronaldo, bu unvanı Messi ile paylaşıyor.

Finallerin adamı

Manchester United ile 2008 yılında, Real Madrid ile de 2014 ve 2017 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan Ronaldo, 3 farklı final maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Finallerde sırasıyla Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus ağlarını toplam 4 kez sarsan Ronaldo, Avrupa arenasındaki kupa finallerinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında üçüncü durumda bulunuyor.

Kupa finallerinde Alfredo Di Stefano ve Ferenc Puskas 7'şer golle zirvede yer alırken, Dino Baggio, Jupp Heynckes ve Allan Simonsen altışar, Cristiano Ronaldo, Rob Rensenbrink ve Kurt Hamrin dörder gol kaydetti. Geçen sezon Kupa 1'de 15 golle gol krallığına ulaşan Ronaldo, Real Madrid'de bu unvanı 6. kez elde etti.

La Liga rekorları

Ronaldo, La Liga'da da birçok rekoru elinde bulunduruyor. La Liga'da 34 kez ile en fazla "hat trick" yapan futbolcu olarak öne çıkan Ronaldo, ligde 150 ve 200 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanına da sahip. Ronaldo, La Liga'da 150 gole 140, 200 gole ise 178 maçta ulaştı. Üç defa gol kralı olduğu La Liga'da bir sezonda her takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu konumundaki Ronaldo, 61 kezle penaltıdan en fazla gol kaydeden oyuncu olarak da öne çıkıyor.

Ronaldo transferi İtalyan basınının gündeminde

İtalyan basını, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun İspanyol takımı Real Madrid'den İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'a transfer olmasını, "rüya gibi" ve "inanılmaz ama gerçek" diye niteleyerek sevinçle karşıladı.

İtalyan ANSA ajansı, Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğunu bildirdiği haberinde, futbol camiasından gelen tepkilere de yer verdi. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarından Paulo Dybala'nın "Hoş geldin Cristiano" ve Sami Khedira'nın "Bu harika bir gün" şeklindeki ifadelerinin aktarıldığı haberde, kulübün eski teknik direktörlerinden Fabio Capello'nun kulüp başkanı Andrea Agnelli'yi tebrik ettiğine ve "Buna inanamıyorum" şeklindeki mesajına yer verildi.

"İnanılmaz ama gerçek"

La Gazzetta dello Sport gazetesi, "Ronaldo, Juventus'un başyapıtı, ani değişiklik herkes için gol oldu" başlığıyla verdiği haberinde, şunları kaydetti: "İnanılmaz ama gerçek, o geldi. Birkaç gün öncesine kadar basitçe bir rüya veya eleştirenler için 'yaz ortası gafı' olan şey, Andrea Agnelli'nin Yunanistan'daki unutulmaz ani atağıyla gerçekleşti. Eve 5 FIFA Altın Top Ödüllü parlayan bir kupayla döndük. Cristiano Ronaldo, dünyanın en güçlüsü, gelecek dört yıl boyunca bizim statlarımızda, siyah-beyaz renkler içinde oynayacak."

"Hoş geldin Ronaldo"

Tuttosport gazetesinde, Ronaldo'ya en içten şekilde "Hoş geldin" dileklerinin iletildiği belirtildi. Haberde, "Juventus, yüzyılın rüzgarını elde etmek için doğru adamı, doğru zamanda seçti. Serie A'yı tekrar dünyanın merkezine oturtmak oldukça çarpıcı, medya cazibesini küresel boyutta artırıyor. Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı. Hoş geldin Ronaldo. Futbolumuzun seni ne kadar çok beklediğini bilemezsin." ifadelerine yer verildi.

"Ronaldo, tarihi bir operasyon oldu"

La Repubblica gazetesi, "Resmi: Cristiano Ronaldo Juventus'ta" başlığıyla duyurduğu haberinde, Serie A Başkanı Gaetano Micciche'nin "Cristiano Ronaldo, sadece Juventus için değil, Torino şehri ve aynı zamanda İtalyan sporu için de tarihi bir operasyon oldu. Bütün İtalyan futbol sistemi, hem performans ve yarış hem de sektöre değer katılması bakımından yarar sağlayacak." şeklindeki değerlendirmesini okurlarına aktardı.

"Rüya gerçek oldu"

İtalya'nın bir diğer önemli gazetesi La Stampa'da ise Ronaldo'nun Juventus'a transferine ilişkin, "Rüya gerçek oldu, Cristiano Ronaldo artık bir Juventus oyuncusu." yorumuna yer verildi.

"İşte o Ronaldo, bugün Juventus'ta"

Corriere dello Sport'ta ise "İnanamıyorum" başlığıyla verilen bir yorum haberinde, şunlar kaydedildi: "Ronaldo, Real Madrid-Barcelona maçlarını televizyonda tıpkı bir İspanyol gibi kocaman gözler ve atan bir kalple takip etmemizi sağladı ki o ve Messi'nin sahada olduğu El Clasico, her zaman için kaçırılmayacak bir etkinlik olmuştur. Peş peşe 3 şampiyonluk almış, bütün stadın çılgınca alkışladığı ters akrobasinin Ronaldo'su. İşte o Ronaldo, bugün Juventus'ta."

Ronaldo'nun Juventus'a transferi İspanya basınında

İspanya basını, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibi Juventus'a transferine geniş yer verdi.

Spor gazetelerinden Marca, Ronaldo'nun gidiş haberini, "Dengi olmayacak" manşeti ile duyurdu. İlk sayfada Ronaldo'nun kaydettiği 451 golü atılan takımların logolarıyla kaplı toplarla gösteren gazete, haberinde "Cristiano Ronaldo artık Real Madrid oyuncusu değil." denilerek, Portekizli yıldızın 112 milyon avroya Juventus'a gittiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Real Madrid'in serbest kalma bedeli olan 1 milyar avroyu 112 milyon avroya düşürerek gidişi kolaylaştırdığı ve bu durumu oyunucunun takımın artık kendisini istemediği şeklinde değerlendirdiği belirtildi.

Gazetenin başka bir haberinde ise, transferin bir çok kulübü etkileyeceği belirtilerek, "Cristiano Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisine yol açabilir. Avrupa'da 5 kez yılın futbolsucu seçilen Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi piyasada domino etkisine yol açacak potansiyeliyle Avrupa futbolunu sarsabilir." değerlendirmesi yapıldı.

"Ciao, Ronaldo"

Diğer bir spor gazetesi AS, manşetten verdiği haberde, "Ciao, Ronaldo" başlığını kullandı. Ronaldo'nun bu yaz Real Madrid'i bırakmayı aylardır düşündüğü yazılan gazetede, yıldız futbolcunun her bir sezon için 30 milyon avro alacağı belirtti.

Şampiyonlar Ligi finalinde Ronaldo'nun takımdan ayrılacağının işaretini verdiğinin vurgulandığı haberde, "Ronaldo bu andan itibaren de tekliflere baktı ve Juventus'ta karar kıldı. Real Madrid ise gitmek isteyenin kendisi olduğunu teyit etmesi durumunda onu satmayı kabul etti." denildi.

"En çok değer veren" takıma gidiyor"

El Pais, "Cristiano, Madrid'deki altın çağın ardından Juventus'a gidiyor" başlığıyla verdiği haberde, oyunucunun takım tarihinin en skorer oyuncusu olduğu ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın vurgulanmasının ardından gitme kararı aldığı ifade edildi.