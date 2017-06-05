Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 7. tamamlayan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezon için çok daha yüksek hayallerinin bulunduğunu, bunun için öncelikle kadrolarını korumaya odaklandıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Ligi, 6 maçlık galibiyet serisinin ardından son haftada Kardemir Karabükspor karşısında aldığı mağlubiyetle ligi tamamlayan Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Buruk, yaptığı açıklamada, takımın sezonu başarılı şekilde bitirdiğini anlattı. Akhisar Belediyespor'a gelirken kadro yapısının çok kaliteli olduğunu ve bulunduğu yeri hak etmediğini düşündüğünü, kulübün yapısını bilmesinin işini kolaylaştırdığını ifade eden Buruk, takıma çok çabuk adapte olduğunu söyledi. Buruk, bu adaptasyon sürecine Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlamalarının önemli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Bu müsabakayla oyuncularımızın güvenleri yerine geldi ve çıkışın başlangıcı olduğunu gösterdi. Çok zor görünen görev, iyi başlayınca, özellikle oyuncuların güveni zamanla kendine gelince bir mucizeye dönüştü. Baktığımız zaman çok zorlu bir periyot ve buradan inanılmaz bir çıkış yakaladık. Gerçekten ligin son bölümünde böyle bir seriyi yakalamak çok zor. Oyuncularımızın kendilerine güveninin geri gelmesi, takımı yukarıya taşıma gayretimiz, bizi şu anda bulunduğumuz yere getirdi." Buruk, oluşturulan kadroda önceki teknik direktörler Cihat Arslan ve Tolunay Kafkas'ın katkıları olduğunu belirterek, göreve geldikten sonra dizilişi değiştirdiklerini ve özellikle ilk 2 maçtan sonra daha hücumcu oyuncuları tercih ettiklerini dile getirdi.

"İnanılmaz bir başarı"

Buruk, futbolcuların inanılmaz bir istekle mücadele ettiğini belirterek, konsantrasyon eksikliğinin takımı çok farklı yerlere götürebileceğini ifade etti. Futbolcuların kazandıkça büyük zevk aldığını ifade eden Buruk, şöyle konuştu: "Bizim için rüya gibi bir dönem geçti. İnanılmaz bir başarı. Ligde şampiyonluğa oynayan takımlar zaman zaman böyle seriler yakalar ama çok golün atıldığı, golün yenmediği bir seri yakalamak özellikle bizim ligimizde çok zor. Oyuncularım bunu başardı, bizim için önemli olan bunu önümüzdeki sene de devam ettirmek."

"Takviyeler yapmak istiyoruz"

Akhisar Belediyespor'un ligin en sempatik takımı olduğunu savunan Buruk, "Böyle bir takımın başarılı olması herkesi sevindiriyor. Son dönemde yakaladığımız başarıyı nasıl sürdürebiliriz ? Öncelikle tabii ki elimizdeki oyuncuları kadromuzda tutmaya çalışacağız, burada hem sözleşmesi biten, hem kiralık olan oyuncularımız var, bunları tekrar takımda tutup, takviyeler yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Buruk, futbolu bırakma kararı alan ve kariyerine antrenör olarak devam edecek Custodio'nun yerine bir oyuncu bakacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Elimizdeki kadroyu tutup üzerine de doğru transferler, biraz daha genç ve hedefi olan oyuncular almak istiyoruz. Önümüzdeki sene hayallerimizin yüksek olacağı bir sezon gibi gözüküyor ama öncelikle kadromuzu tutmamız gerekiyor. Lige de inşallah önümüzdeki sene aynı ciddiyetle başlayıp belki daha yukarılara ulaşma hedefimiz olabilir. Şu da bir gerçek ki Türkiye'de şampiyonluğa oynayan ve Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlar dışındakiler öncelikle kendisini garanti altına almayı, küme düşme korkusunu yaşamamayı istiyor, ondan sonra kendisine hedefler çiziyor. Buradaki tüm takımların hedefi bu. Bizim için önümüzdeki sene hedef, sıkıntılı bir sezon geçirmemek ve yukarılara doğru tırmanmak." Göreve geldiklerinde 27 puanla 14. sırada bulunduklarını ve hedeflerinin ilk 10 içine girmek ve küme düşme hattından uzaklaşmak olduğunu kaydeden Buruk, "Kasımpaşa maçından sonra yeni bir hedef çizdik. Hedefimiz yedincilikti. Bu hedefe ulaşmak bizim için çok büyük bir başarı." diyerek sözlerini tamamladı.