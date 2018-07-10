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İngilizler, Hırvatlara karşı üstün

Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacak Hırvatistan ile İngiltere, tarihlerinde 8. kez birbirlerine rakip olacak

10 Temmuz 2018 Salı 13:14
İngilizler, Hırvatlara karşı üstün

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek Hırvatistan ile İngiltere tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rekabette İngiltere üstünlüğü

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor. Hırvatistan ile İngiltere arasında bugüne kadar 5'i resmi 2'si hazırlık karşılaşması olmak üzere 7 maç oynandı. İngiltere bu karşılaşmalarda 4 galibiyet elde etti. Hırvatistan ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 1 kez de beraberlik yaşandı. İngiltere'nin attığı 18 gole, Hırvatistan 10 golle karşılık verdi.

İlk maç ve tek beraberlik

İki ekip arasındaki ilk maç 24 Nisan 1996'da İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşma iki takımın bugüne kadar berabere kaldığı ve golsüz sona eren tek maçları olarak da kayıtlara geçti.

En farklı galibiyet

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti İngilizler elde etti. Rekabetin son mücadelesi de olma özelliği taşıyan maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 5-1 mağlup etti. Londra'da oynanan Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup karşılaşmasında ev sahibi ekibin golleri Frank Lampard (2), Steven Gerrard (2) ve Wayne Rooney'den geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Eduardo kaydetti.

Hırvatlar'dan 13 ayda 2 galibiyet

Hırvatistan, İngiltere karşısındaki 2 galibiyetini de 13 ay içinde yaptığı maçlarda elde etti. İki ekip 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde aynı grupta yer aldı. Hırvatistan grupta oynanan iki maçta da İngiltere'yi mağlup etmeyi başardı. Rakibi karşısında oynadığı ilk 3 maçta kazanamayan Hırvatlar, Zagreb'te oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı. Londra'da oynanan maça Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıkan İngilizler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı da 2-0 önde kapatan konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İngilizler bu yenilgi ile grupta 3. sıraya geriledi ve şampiyonaya katılma hakkındı elde edemedi.

Hırvatistan 22. maçında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 31 gol atarken, kalelerinde 21 gol gördü.

İngiltere 68. maçında

İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 67 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İngilizler 90 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü. 15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremediler. Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 14:17
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolHırvatistanIngiltere
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