İngilizlere, Beşiktaş taraftarını anlattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'yi çalıştıran Carlos Carvalhal, Beşiktaş taraftarından övgüyle söz etti.

İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Portekizli teknik adam, "inanılmaz" dediği siyah-beyazlı taraftarların enerjisini Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde hissettiğini kaydetti. Carvalhal, bir maç anısını röportajda paylaşarak, "32 bin taraftar zıplayıp, şarkı söylüyordu. Ayağınızın altında zeminin sarsıntısını hissediyordunuz. Orada düşündüm, burada durmam için bana ödeme yapılıyor ama şu an burada olmak için her şeyimi verirdim." ifadelerini kullandı.

Carvalhal'ın çalıştırdığı Swansea City, Premier Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alıyor.

Deneyimli teknik adam, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.