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İngiltere'den Rusya'ya gidecek

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Manchester City'nin yıldızı Yaya Toure gelecek sezondan itibaren Rusya Premier League'inde forma giyecek

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İngiltere'den Rusya'ya gidecek

Rus basınına açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun menajeri Dmitry Seluk, "Spartak Moskova yönetimiyle anlaşma sağladık. Yaya Temmuz 2017'de bedelsiz olarak Spartak'a transfer olacak. Rusya futbolu tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak. Sözleşme 3 yıllık. Spartak yönetimi onu takımı Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaştıracak deneyimli bir oyuncu olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki orta saha kariyerinde daha önce Beveren, Metalurh Donetsk, Olympiakos, Monaco, Barcelona formaları giymişti.
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FutbolYaya ToureRusyaSpartak Moskova
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