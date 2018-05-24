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Iniesta, Podolski ile oynayacak

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Iniesta, Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla anlaştı

24 Mayıs 2018 Perşembe 13:47
Iniesta, Podolski ile oynayacak

Tüm kariyerini Barcelona'da devam ettiren ve İspanya futbolunun en önemli yıldızlarından olan Andres Iniesta, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Vissel Kobe Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, futbolcunun alacağı ücretle ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

Altyapısından yetiştiği, A takımda 674 maça çıktığı ve 32 kupa kazandığı Barcelona Kulübüne geçen günlerde gözyaşlarıyla veda eden İspanyol futbolcu Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

Iniesta, bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile Vissel Kobe'nin başarısı için ter dökecek.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
Vissel KobeTransferFutbolAndres Iniesta
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